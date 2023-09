Festival Internacional de Teatro movimenta Araçuaí com eventos gratuitos

O município de Araçuaí, considerado um centro de divulgação da cultura popular do Vale do Jequitinhonha, transformou-se na “capital do teatro” nesta semana. Acontece a 7ª edição do Festa, o Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua de Araçuaí, aberto na última quarta-feira (6/9) e que segue até domingo (10/09), com espetáculos gratuitos.

O festival reúne companhias de teatro de diversos estados brasileiros, contando também com a participação do Grupo Cuerpo Abierto Teatro, da Colômbia. O evento conta com a participação de cerca de 120 profissionais da dramaturgia, que concorrem a premiações em diferentes categorias.





O Festa é promovido pelo Grupo de Teatro Ícaros do Vale, com o apoio da Prefeitura de Araçuaí e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNM). Conforme os oraganizadoes, o objetivo da iniciativa é "contribuir para o fortalecimento da criação, produção artística e intercâmbio entre os grupos, além de estimular a economia criativa, que movimenta técnicos operadores de luz e som, figurinistas, cenógrafos, entre outros profissionais".

Neste ano, o Festival Internacional de Teatro homenageia Paloma Alecrim, atriz, performer e produtora cultural nascida em Araçuaí, onde começou sua carreira, inspirando-se nas manifestações de cultura popular do Vale do Jequitinhonha e pesquisando a poética do sertão de Minas Gerais. Paloma foi diagnosticada com ELA (esclerose lateral amiotrófica), doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas.

Os espetáculos gratuitos do Festa acontecem em três espaços principais, ao ar livre, na Praça do Fórum e na Praça do Coreto (Praça Getúlio Vargas); e também no Centro Cultural Luz da Lua.

Além de encenações dos mais variados gêneros, contemplando os todos os gostos e idades, o festival conta com uma programação de debates e troca de experiência entre o público, atores, curadores, mediadores e críticos.

Um dos participantes é Luiz Alberto de Abreu, autor, roteirista de cinema e TV, professor, consultor de dramaturgia e roteiro. Entre os seus inúmeros trabalhos, estão os roteiros de miniseries na Rede Globo em parceria com Luiz Fernando Carvalho, como "Hoje é Dia de Maria" , "A Pedra do Reino" e "Capitu", além de escrever "Histórias de Alexandre" e colaborar na novela "Velho Chico", de Benedito Ruy Barbosa.

Na abertura do festival, na quarta-feira, ocorreu apresentação do espetáculo "Bumba meu Boi", da Companhia de Teatro Reconto, de Diamantina. O grupo Ícaros do Vale também mostrou seu talento e criatividade com o espetáculo "Peixeira com Batom".

Para a noite desta quinta-feira (7/9), foi marcada encenação "Gisberta", do "Cara Dupla Coletivo de Teatro", de Joao Pessoa (PB), no Centro Cultural Lua da Lua.

Nesta sexta-feira (8/9), as 20h30min, no Centro Cultural Luz da Lua, haverá o espetáculo "Os Sacrilégios do Amor", do Grupo Gota e Pó, de Guaçuaí (ES).

No mesmo espaço, o grupo colombiano Cuerpo Abierto Teatro vai apresentar o musical "Nushu", sábado (9/9), às 20h30min.

Domingo (10/9), às 20 horas, será realizada a entrega da premiação aos vencedores do festival.