BH: teatros geridos pela prefeitura voltarão a funcionar em setembro

A bilhetagem eletrônica atende aos protocolos para evitar o contágio da COVID-19. Além disso, o uso de máscaras nas dependências dos teatros será de uso obrigatório. O público poderá comprar os ingressos por meio do site , que é uma das apostas da PBH para potencializar as vendas e a divulgação dos espetáculos. A ideia, segundo o Executivo, era estudada desde antes da pandemia.

"A reabertura dos teatros públicos municipais, seguindo todos os protocolos de prevenção à COVID-19 vigentes na cidade, é mais um passo que damos no sentido de ampliar o acesso da população aos espaços de fruição da cultura em BH, colaborando também para a retomada da economia da cultura, que foi tão duramente afetada nos últimos meses", afirmou Fabíola Moulin, secretária Municipal de Cultura e presidenta interina da Fundação Municipal de Cultura.

Neste primeiro momento, o teatro Francisco Nunes poderá receber até 240 pessoas, enquanto o teatro Marília terá capacidade para 84 espectadores. Já o teatro Raul Belém Machado/Espaço Cênico Yoshifumi Yagi terá uma limitação de 56 pessoas por espetáculo.

Além da redução de público, outra estratégia que será adotada é o escalonamento da saída dos presentes. Também estará vedado o contato físico dos artistas com a platéia.

Uma programação foi montada para receber o público em setembro. A lista de espetáculos pode ser conferida por meio do site e no fim da matéria. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 50, dependendo do espetáculo. Além da bilhetagem eletrônica, os ingressos poderão ser comprados nas bilheterias dos teatros duas horas antes das apresentações.