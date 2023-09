Filha chama polícia por morte de pai e é presa suspeita do assassinato

O homem tinha 57 anos e, de acordo com a versão inicial, foi agredido por cinco homens durante uma briga, que aconteceu num bar da cidade do Triângulo Mineiro. Apesar de muito machucado, ele não teria aceitado socorro e ficado na casa com a filha e com o genro.



Suspeita de matar adolescente aliciava menores para prostituição Nesta segunda, ainda conforme a mulher, o pai passou mal e morreu, antes mesmo do socorro do Corpo de Bombeiros. Com a morte, tanto a Polícia Militar quanto a Delegacia de Homicídios atenderam ao caso.

Agressão de genro e filha cúmplice

As policiais civis ouviram o relato e buscaram apurar melhor a história. Descobriram que o bar onde a suposta briga aconteceu sequer estava aberto no fim de semana e isso fez com que a justificativa da morte perdesse força.

O que se descobriu depois é que o autor das agressões teria sido o genro da vítima e que esta não teria sido a primeira vez. A filha não só deixou de denunciar o marido como ainda não buscou assistência médica ao pai, porque ele seguiu consciente após apanhar do genro.

O casal foi detido em flagrante. Eles serão indiciados por homicídio por motivo torpe e não dando chance de defesa à vítima.

“Acreditamos que eles mataram o homem para ficar com os bens dele”, disse o delegado-chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, Marcos Tadeu Brandão.