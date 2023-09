Suspeita de matar adolescente aliciava menores para prostituição

A morte de uma adolescente de 17 anos, em junho deste ano, trouxe à tona um esquema de aliciamento de menores para prostituição em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A jovem foi morta acidentalmente pela cafetina, de 21 anos, durante um encontro marcado por aplicativo de relacionamento.

A adolescente foi encontrada morta na residência de um homem , de 43 anos, no bairro Campos Elísio. Na época, a mulher alegou ser amiga da adolescente, e que as duas conheceram o homem pela internet. Elas teriam ido até a casa dele para conversar e tomar cerveja. No encontro, o homem se apresentou como policial civil e mostrou uma arma para as mulheres. Antes de entregar, ele retirou o carregador, sem perceber que ainda havia uma bala dentro do revólver.