Operações foram interrompidas para o atendimento a ocorrência até às 12h09, ou seja, por mais de uma hora e meia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Um avião teve o pneu do trem de pouso furado no fim da manhã desta terça-feira (5/9), no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu na pista de decolagem por volta das 10h30 e se tratava de uma aeronave executiva. Um avião teve o pneu do trem de pouso furado no fim da manhã desta terça-feira (5/9), no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu na pista de decolagem por volta das 10h30 e se tratava de uma aeronave executiva.





Segundo informações do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, não houve danos ou vítimas devidos ao incidente. A administradora do aeroporto ainda informou que duas decolagens e um pouso sofreram atrasos e nenhum voo precisou ser desviado.