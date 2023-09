Vídeo: 'Samurai de BH' participa de publicidade para produto de cabelo

432

Alisson D'jean viralizou ao impedir o roubo de bicicletas em seu prédio correndo atrás dos bandidos com uma espada Katana, usada por samurais e praticantes de Aikido (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) O fisioterapeuta Alisson D’jean ficou famoso nas últimas semanas depois de um vídeo em que ele espanta bandidos de seu prédio com uma espada ter viralizado nas redes sociais. Agora, ele usa as imagens, que foram registradas pelas câmeras de segurança do condomínio onde mora, para divulgar uma marca de produtos de cabelo.





A propaganda foi publicada no Instagram da marca no último sábado (2/9) e já conta com mais de 2 milhões de visualizações. O vídeo mescla imagens do momento em que o fisioterapeuta corre atrás de dois homens que tentavam furtar bicicletas do prédio onde mora com cenas produzidas dele se preparando para o momento e exibindo seus longos fios de cabelo e, aparentemente, muito bem cuidados.









Ele ainda defende seus cosméticos: “Se alguém acha que vai levar meus produtos fácil assim, esquece! Você não sabe a força que tem um cabelo hidratado”. Em seguida, ele finaliza exibindo seus cabelos e os produtos da marca. A proposta está relacionada com os elogios que o Samurai recebeu sobre seu cabelo hidratado, considerado "de dar inveja" por alguns internautas.





Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 13 de agosto, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Após se cansar de repetidos roubos e duetos no prédio em que mora, um fisioterapeuta, chamado Alisson D’jean, resolveu dar um susto nos assaltantes com uma katana, espada japonesa.





O fisioterapeuta viu os suspeitos pelas câmeras de segurança e desceu pelo elevador até a garagem do prédio, onde os criminosos estavam furtando duas bicicletas. Ele, então, corre em direção a eles com a arma na mão e os suspeitos deixam os itens para trás, fazendo com que o morador do prédio os recupere.





O vídeo foi divulgado pelo próprio fisioterapeuta, no dia 25 de agosto, que alegou estar cansado dos furtos recorrentes e, por isso, tomou a decisão naquele dia, mas ficou feliz por ninguém ter se ferido.





Em entrevista ao Estado de Minas , o “Samurai de BH”, como ficou conhecido nas redes, disse que a própria polícia informou que o próximo alvo dos criminosos seria entrar nos apartamentos. “A única coisa que eu queria era proteger minha família e os outros moradores. Estamos em um prédio em que a maioria é de idosos. Em vez de esperar eles aparecerem na minha porta, decidi surpreendê-los”, conta.