Ipê-branco florescido encanta quem passa pela Região Centro-Sul de BH

A planta é originária de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e do norte do Estado de São Paulo. (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Uma árvore de ipê-branco floresceu na esquina entre as Avenidas Afonso Pena e Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A copa cheia de flores da árvore nativa vem despertando a curiosidade de quem passa pela região.









"Está aflorado e é mais raro, tem que aproveitar", comentou a dona de casa. Natural do Brasil, o ipê-branco (Tabebuia roseoalba) mantém suas flores por tempo menor do que as outras espécies de ipê. Comumente, o rosa ou amarelo chegam a durar de uma semana a dez dias, enquanto a média do branco é de quatro dias. A planta é originária de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e do norte do estado de São Paulo.

A dona de casa Najala Maria Figueira parou para fotografar a árvore na manhã de segunda-feira (28/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Najala rememora a época que em era difícil conseguir registros fotográficos. "Eu já vi um ipê-vermelho também, lá em Betim, mas tem muitos anos. Na época eu não tinha acesso ao celular, fotos. E hoje tenho", agradeceu. Najala também se lembra das fotografias que tirou em Ribeirão das Neves, onde mora, de ipês, antes que as árvores caíssem durante um temporal.

“É um belo horizonte, cheio de flores e cheio de árvores. Linda, linda mesmo, tem de colecionar", finalizou ela.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa