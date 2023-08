PC desarticula quadrilha que furtava até 15 toneladas de minério por vez

432

Suspeitos abriam os vagões dos trens por meio de comportas localizadas abaixo da composição para que o minério fosse despejado ao longo da linha férrea, explica a PCMG (foto: PCMG) Suspeitas de envolvimento em um esquema de furto de minério em linhas férreas do estado, cinco pessoas, com idades entre 22 e 48 anos, foram presas durante a operação "Hefesto" da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), deflagrada nesta segunda-feira (28/8), em Belo Horizonte e nas cidades de Sarzedo, Esmeraldas e Sabará, todas na Grande BH. Seis mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nesta manhã. Cerca de 50 policiais civis participaram da megaoperação.





Vídeo: suspeito de matar homem a facadas diz que 'agia para matar o diabo'



Conforme aponta a investigação, os suspeitos abriam os vagões dos trens por meio de comportas localizadas abaixo da composição para que o minério fosse despejado ao longo da linha férrea e assim pudesse ser recolhido e alocado em um caminhão. Parte do grupo fazia a vigilância do local durante os trabalhos de recolhimento da carga.

Segundo o delegado, as apurações da Polícia Civil começaram em janeiro deste ano, quando aconteceu a apreensão de um caminhão carregado com o minério. “Nessa data, em razão desse furto, ocorreu um acidente ferroviário. Uma composição, carregada de ferro-gusa, que estava em direção ao porto de Vitória, descarrilou. A partir de então, realizamos diversas diligências que resultaram na identificação dos suspeitos”, pontua Guimarães, acrescentando que o acidente é provocado um “desbalanceamento da composição”, ocasionado pelo esvaziamento de vagões com a carga de minério na capacidade máxima do compartimento.

“Caso o descarrilamento aconteça em área urbana, com casas ao redor, as consequências podem ser catastróficas. Já nos pontilhões, a ação criminosa pode resultar na queda do trem de grandes alturas”, completa.

Durante depoimento, um dos suspeitos revelou que a empresa receptadora do produto furtado chegava a pagar R$ 1 por quilo do ferro-gusa.