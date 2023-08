Ex-servidor terá que devolver R$ 120 mil à Prefeitura de Ituiutaba

Servidor fraudava recebimento de estacionamento rotativo (foto: Divulgação/Prefeitura de Ituiutaba)

Um antigo servidor da Prefeitura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) a pagar mais de R$ 120 mil por irregularidades no recebimento de taxas de estacionamento da chamada zona azul. As fraudes foram identificadas em 2019.