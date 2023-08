Agostinho Patrus quer solução consensual para o transporte de Vespasiano

432

Agostinho Patrus afirma que é preciso dar celeridade ao processo de retomada da licitação (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press) O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Agostinho Patrus, vai promover uma mesa de conciliação entre a Prefeitura de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e o Consórcio Linha Verde, que presta serviços de transporte público no município. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira (28/8) na sede do TCE-MG.









“Vamos buscar um acordo entre os interessados, sempre preservando o interesse público, na tentativa de alcançarmos uma solução mais ágil, democrática e inclusiva”, explica o Conselheiro.

A suspensão da licitação decorreu de denúncia do Consórcio Linha Verde ao TCE-MG sobre possíveis irregularidades no edital do processo licitatório. O contrato de transporte público do município está sendo praticado de forma emergencial, com vigência temporária até a retomada da licitação. Cerca de 600 mil usuários usam o transporte público em Vespasiano, anualmente.