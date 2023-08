Jovem é suspeita de cometer injúria racial ao pedir figurinha de macaco

Uma estudante universitária, de 20 anos, registrou um boletim de ocorrência de injúria racial na Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, contra outra estudante, do mesmo curso, na última quarta-feira (23/8).

O motivo, segundo a denunciante, começou em um grupo de WhatsApp de curso universitário, onde primeiro ocorreu uma discussão entre os envolvidos.

De acordo com relato da suposta vítima, a suspeita perguntou a um outro integrante do curso delas e do grupo se ele não teria uma figurinha de macaco para enviar para ela.