Parque Estadual do Ibitipoca passa a vender ingressos online para visitação

O Parque Estadual do Ibitipoca é muito procurado por seus diversos atrativos naturais. (foto: Evandro Rodney/divulgacao)

Agora, os turistas que desejam visitar o Parque Estadual do Ibitipoca, localizado no município de Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, podem adquirir o ingresso online. A iniciativa é da Paquetur que, a partir desta terça-feira (22/8) passa a operar a visitação do parque. A empresa venceu a concessão e ficará responsável pelo uso público do parque pelos próximos 30 anos.

Mais informações e ingressos podem ser obtidos no site do Parque Estadual do Ibitipoca

Horário de funcionamento

Não é possível adquirir ingressos para as segundas-feiras. Isso porque, o Parque Estadual do Ibitipoca ficará aberto à visitação de terça-feira à domingo, das 7h às 17h.





Sobre o horário de funcionamento o IEF salientou que: “de forma geral, as unidades de conservação estaduais estão abertas seis dias por semana e o contrato de concessão do Ibitipoca prevê obrigatoriedade de funcionamento em finais de semana e feriados prolongados.” O horário até às 17h também já estava previsto no contrato.

Concessão

O parque é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), mas foi alvo de mudanças recentemente, com o processo de concessão iniciado em 2022. Pelos próximos 30 anos, a Parques Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (Parquetur) será responsável por investir no Ibitipoca. A empresa, representada pela corretora Fram Capital, venceu o leilão de concessão da área realizado em dezembro do ano passado.





O IEF esclareceu que a Paquetur tem como responsabilidade o gerenciamento do uso de atividades de ecoturismo e visitação, além dos serviços de gestão, operação e manutenção dos atrativos da unidade. Para exercer suas atividades, a empresa contratou uma equipe para recebimento e atendimento de visitantes, bem como uma gestora local que atua diariamente no parque.





A gestão administrativa, ações de conservação ambiental, fomento a pesquisas, educação ambiental, prevenção e combate aos incêndios, entre outras coisas, continuam sendo de responsabilidade do Instituto.

“Todas as mudanças e ajustes que estão sendo realizados no Parque estão baseados no contrato de concessão desenvolvido pelo IEF e discutido coletivamente também com a comunidade local.”, finalizou a nota do IEF.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.







Em nota, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), que continua responsável pela gestão administrativa do parque, explica que a venda on-line tem como objetivo simplificar e agilizar o processo de compra, no entanto, as vendas presenciais na portaria da unidade continuarão sendo possível pagar no dinheiro ou cartão. O parque continua funcionando com a capacidade máxima de 1000 visitantes por dia.