Três corpos de vítimas de acidente de ônibus são identificados no IML

Sete pessoas morerram no acidente (foto: Ramon Lisboa/D.A. Press/E.M.)

A Polícia Civil trabalha para que os corpos das sete vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians para São Paulo, sejam liberados do Instituto Médico-Legal ainda hoje. Três corpos já foram identificados e outros quatro aguardam a presença de familiares para serem reconhecidos.









Outras 27 pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Os sobreviventes foram levados para hospitais de Belo Horizonte, Betim e Contagem. 18 seguem internadas, sendo duas em estado grave. O ônibus tombou na altura do KM 525, entre Igarapé e Brumadinho, na Grande BH. Há suspeita de que o veículo ficou sem freios

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou, em nota, que o ônibus está irregular , não tem registro nem autorização para fazer o transporte de passageiros entre estados.





Segundo a Agência, por não ter as licenças necessárias para realizar a viagem, ele estava em situação irregular. “A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais”, diz a nota.

O acidente

Um ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.