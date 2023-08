Polícia Civil vai apurar causas do acidente com ônibus de corintianos

432

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai apurar as causas do acidente de ônibus que matou sete pessoas na Rodovia Fernão Dias, na BR-381, em Brumadinho, na Grande BH.





Em nota, o governo se solidarizou com as vítimas do acidente de ônibus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, além dos sete torcedores que morreram, 36 pessoas ficaram feridas.

Autoridades lamentam tragédia

O Presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou o acidente com torcedores do Corinthians. "Presto meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas do acidente com o ônibus que conduzia torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo, em Minas. Desejo pronta recuperação aos feridos e que Deus conforte as famílias enlutadas para superarem esse momento de dor", disse o senador em suas redes sociais.

Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) August 20, 2023

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, se solidarizou com as vítimas e lamentou o acidente. "Lamento profundamente esse terrível acidente com o ônibus dos torcedores do Corinthians que retornavam de Belo Horizonte. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares das sete vítimas e minhas orações pela pronta recuperação dos feridos", disse em suas redes.

Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 20, 2023

O acidente

Um ônibus que com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

As informações sobre o número de passageiros são conflitantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, são 43 passageiros, mas, segundo a PRF, 48.



Ônibus estava em situação irregular, conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O transporte particular retornava depois da partida ocorrida em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente, disputada no dia anterior, no Mineirão.

Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.

Causas

As causas do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades, no entanto, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo pode ter perdido os freios, pois, conforme relatos de passageiros, o motorista teria gritado avisando do problema. Em seguida, o ônibus atingiu um barranco e tombou. O local é uma forte descida, com curvas fechadas.

"Viagem Irregular"

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em nota, informou que o veículo envolvido no acidente não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, o que classifica a viagem como irregular. "A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações", diz a nota.

Vítimas do acidente

De acordo com o tenente Fernando Fróis, do Corpo de Bombeiros, alguns torcedores ficaram presos sob o veículo. A equipe foi acionada por volta das 3h e, às 10h40, havia finalizado a remoção dos corpos.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, seis torcedores recusaram atendimento médico e outros 27 foram conduzidos para hospitais. A maior parte das vítimas foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem. Os outros torcedores foram levados aos Hospitais Municipais de Betim e Oliveira e para o Hospital João XXIII.

Dois torcedores envolvidos no acidente estão em estado grave, cinco em estado leve e seis em estado moderado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). 28 passageiros não tiveram o estado de saúde informado

Segundo o Corpo de Bombeiros, os torcedores que morreram no local não portavam documento de identificação, o que irá dificultar o reconhecimento das vítimas.