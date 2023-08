Veja estado de saúde de vítimas do acidente de ônibus na BR-381

Dezesseis homens e uma mulher foram levados para o Hospital Público Regional de Betim. Em nota, a Prefeitura da cidade disse que três vítimas receberam alta. 14 pessoas seguem internadas, uma em estado grave.

Ainda segundo a prefeitura, outras sete vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Cinco receberam alta e duas estão internadas em estado estável.

Ônibus com torcedores do Corinthians pode ter perdido os freios

Acidente com torcedores do Corinthians expõe riscos das rodovias mineiras

Uma vítima em estado grave foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em BH. Ele está internado e o estado de saúde não foi atualizado.

Os corpos dos mortos foram recolhidos do local do acidente pelo rabecão e encaminhados para o Instituto Médico-Legal da capital.

Um ô nibus com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).O Corpo de Bombeiros e a PRF divergem sobre o número de ocupantes. O primeiro informa 43; o segundo, 48.