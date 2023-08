Acidente com ônibus do Corínthians: as marcas da tragédia

432

Interior do ônibus envolvido no acidente; não sobrou nada (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)

As marcas do acidente que matou sete torcedores do Corinthians em Brumadinho, na Grande BH mostram a violência do acidente e reforçam que o veículo desceu embalado e bateu em alta velocidade contra o barranco na curva do KM525,4 da BR-381 (Fernão Dias). Com tamanha força, a porta de acesso foi arrancada e ficou enterrada no solo, assim como a lataria da roda dianteira direita.





Depois da colisão, o ônibus tombado foi deslizando pelo caminho. De acordo com socorristas da concessionária Arteris Fernão Dias, muitos feridos ficaram imprensados pela lataria e os bancos. Alguns deles, inclusive os mortos, ficaram sob o veículo ou foram lançados para fora do ônibus. Depois que o trabalho de socorro e remoção dos corpos foi realizado, o veículo pôde ser destombado, num trabalho que levou 20 minutos com o uso de um caminhão-guincho.





Entre o guard-rail e o barranco onde o ônibus foi parar, os socorristas empilharam nove bancos que tinham sido arrancados com o choque. O pneu estepe também ficou no meio da pista. Na valeta de drenagem se amontoaram pedaços da lataria, dos ventiladores de teto que ficavam sobre os passageiros, o macaco hidráulico e um extintor de incêndio.

Depois de destombado, o ônibus foi rebocado pelo guincho da Arteris até o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rio Manso. O veículo com placa de Jacareí (SP) LPH3885 pertence à empresa C.F.V. Martins Transportes - ME. O veículo ficou completamente amassado e retorcido, com a a lateral direita esmagada, enquanto que a esquerda se dobrou, comprimindo os assentos daquele lado de tal forma que os encostos de cabeça ficaram para fora das janelas.





Nos corredores do veículo, mais marcas de sangue e pertences dos passageiros. A cabine do motorista foi uma das mais danificadas, tendo a lataria imprensado a poltrona do condutor completamente. O volante ficou retorcido. A frente do veículo oi destruída e até a bateria foi arrancada.

De acordo com informações da PRF, o veículo deve ser rebocado para um pátio de recolhimento da Polícia Civil.