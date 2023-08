Mãe, filho de 8 anos e outra criança, de 9, morrem afogados em açude

Militares do Segundo Pelotão de Bombeiros de São João del-Rei foram acionados neste domingo (13/8) para uma ocorrência de afogamento na cidade de Nazareno, situada na região Campo Das Vertentes. Eles confirmaram uma tragédia com três mortes. Uma mãe, E. R. S, de 26 anos, o filho, T. S. C., de 8 anos, e uma menina, E. L. P. S., de 9 anos.

De acordo com os Bomeiros, não se sabe se as vítimas caíram ou se ocorreu outro fato para terem se afogado (foto: Bombeiros/Divulgação)

De acordo com os Bombeiros, o acidente ocorreu em um local conhecido como Açude Barreiro. A mulher e as duas crianças não retornaram para casa ontem, a família procurou por ajuda e, na ocorrência, os pertences das vítimas foram encontrados nas margens desse açude.Infelizmente, os três foram encontrados sem vida pelos militares. De acordo com os Bombeiros, as três vítimas foram encontradas com roupa: a mãe, o filho dela e e a menina, que era uma conhecida.Segundo informações passadas aos militares, a mãe enfrentava "problemas psiquiátricos". Não se sabe se caíram ou se houve outra causa para o afogamento.