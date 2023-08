Motorista morre depois de capotar carro em Contagem

432

Local onde ocorreu o acidente na madrugada deste domingo (foto: Google maps)

Uma pessoa morreu num acidente ocorrido por volta de 4h, na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, altura do número 465, esquina com Rua Machado de Assis, no Parque São João, em Contagem, onde um carro capotou.

O motorista do veículo ficou preso dentro do veículo, que ficou totalmente destruído, e, segundo soldados do Corpo de Bombeiros, deixou este quase irreconhecível.

Por conta do acidente, a pista teve de ser fechada. Somente depois que os bombeiros fizeram o desencarceramento do corpo e a retirada do veículo, por volta de 6h, é que o trânsito foi liberado.

As causas do acidente são desconhecidas. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e a expectativa, agora, é encontrar alguma câmera de filmagem nas proximidades para se saber o que aconteceu.