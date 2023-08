Corpo do padre encontrado morto depois de ficar desaparecido é sepultado

432

População de Itaguara lotou o cemitério para se despedir do Padre Carvalho (foto: Divulgação Itapax)

Sepultado no início da tarde deste domingo (13/8), no Cemitério Jardim Parque Nossa Senhora das Dores, em Itaguara, o corpo do padre José de Souza Carvalho, de 61 anos, chamado carinhosamente de “Padre Carvalho”. Ele estava desaparecido desde o último dia 4 de agosto. O corpo foi encontrado, neste sábado (12/8), próximo à rodovia MG-431, em Itaúna, na região central do estado.



O velório foi realizado no mesmo local do sepultamento e reuniu praticamente toda a população de Itagura. Ele era muito querido e o que se viu foi muita choradeira por parte dos fiéis. Padre Carvalho comandou a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de Itaguara, por seis anos.

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado à beira de um córrego às margens da estrada em trecho que liga Itatiaiuçu a Itaúna. O cadáver estava parcialmente nu e a perícia não conseguiu fazer a identificação, mas há a suspeita de que a morte pode ter ocorrido há mais de dois dias.

A identificação do corpo foi feita por familiares que foram ao Instituto Médico Legal (IML). Mesmo com o reconhecimento, devido ao estado de decomposição, foi solicitado um exame de DNA para a confirmação da identidade.

A Polícia Civil aguarda a conclusão do exame de corpo de delito para dar continuidade às investigações sobre o que levou o padre à morte.