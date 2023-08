Ex-colega de cela é suspeito de atirar em homem na porta de cadeia

432

Crime aconteceu na porta do Centro de Remanejamento Provisório (CERESP), em Ipatinga (foto: Google Street View)

Um homem, de 32 anos, foi baleado no braço esquerdo momentos depois de sair da prisão em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, nessa quarta-feira (9/8). O suspeito é ex-colega de cela da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima contou que estavam a caminho de casa quando o homem pediu para que ela parasse o carro para conversar com um conhecido. Pouco depois, um outro veículo se aproximou, o suspeito desceu armado e atirou na direção do homem.

Ao ver o suspeito, a vítima saiu correndo em direção a uma mata, mas foi perseguido e atingido no braço esquerdo. Depois do crime, o suspeito voltou para o carro e fugiu.

Durante a ação, a irmã da vítima tentou sair do local, mas acabou batendo o veículo em uma árvore.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) com fratura no braço e precisou ser transferida para o Hospital Márcio Cunha para fazer cirurgia.

Em conversa com a PM, o homem disse que o suspeito do crime é ex-colega de cela e o motivo seria uma desavença que tiveram no presídio dias antes.

O suspeito foi localizado em casa e preso.