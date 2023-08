Motorista de caminhonete morre ao bater em carreta no Sul de Minas

432

A rodovia ficou interditada durante toda a madrugada (foto: CBMMG)

O motorista de uma caminhonete morreu ao bater o veículo em uma carreta, na madrugada desta sexta-feira (4/8). O acidente ocorreu por volta de 1h20 no quilômetro 9 da rodovia MGC 369, em Campos Gerais, no Sul do estado.

O local do acidente fica logo após a ponte das Amoras. A caminhonete ficou inteiramente destruída, e seu motorista, que não foi identificado, veio a óbito. Nenhum documento foi encontrado no veículo.

O motorista da carreta não se feriu. Ele contou que estava em sua mão de direção, quando viu a caminhonete seguindo em sua direção, e que não teve como evitar o choque.