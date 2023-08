Batida frontal entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Alfenas

432

Depois de se chocarem, os dois veículos foram parar fora da estrada (foto: CBMMG)

Um homem morreu em consequência de uma batida entre uma motocicleta e um veículo de passeio, na noite de quinta-feira (3/8), na rodovia MGC 491, próximo ao zoológico de Alfenas, no Sul do estado.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o choque foi frontal. Duas pessoas estavam na motocicleta. Uma morreu, e a outra, que sofreu várias fraturas, foi levada para o Hospital Alzira Veloso, em Alfenas.

LEIA: Ônibus do Move bate em mureta e deixa feridos em BH

O motorista do automóvel não se feriu, no entanto, também foi encaminhado ao hospital, por estar em choque. Ele deverá ser ouvido, hoje, pela Polícia Civil, que vai apurar as causas do acidente.