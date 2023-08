Corpo com marcas de tiro é encontrado com mãos e pés amarrados

432

Perícia da Polícia Civil foi acionada e corpo de vítima ainda não identificada foi levado para o IML (foto: Reprodução)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com marcas de tiro pelo corpo na madrugada desta sexta-feira (4/8), em uma estrada de terra no bairro Andiroba, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima aparenta ter cerca de 30 anos e estava com as mãos e pés amarrados por um cadarço de tênis. O homem tem uma tatuagem de anjo segurando um fuzil na região do abdômen.

Além disso, a perícia identificou diversas perfurações pelo corpo da vítima, possivelmente provocadas por arma de fogo.

Cápsulas de calibre .40 foram encontradas próximas ao corpo. A vítima foi removida para o Instituto Médico Legal (IML).

Imagens de câmera de segurança de uma empresa próxima ao local onde o corpo foi encontrado podem ajudar na investigação do crime. A ocorrência foi passada para a Polícia Civil.