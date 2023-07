Mulher é presa por ameaçar e assustar casal de idosos em Sabará

432

Depois de prestar depoimento na delegacia, mulher foi levada para o sistema prisional (foto: PCMG)

Uma mulher, de 33 anos, foi presa, em flagrante, pela Polícia Civil, no final de semana, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeita de cometer os crimes de extorsão e perseguição contra um casal de idosos, de 70 e 78 anos.

Segundo as investigações, que já duram seis meses, a mulher vinha intimidando e realizando inúmeras ligações telefônicas para as vítimas, a fim de obter a localização do filho delas, que era seu objetivo.

O homem, o alvo principal, teria deixado a cidade em razão das ameaças da suspeita, com quem teve um relacionamento.

Segundo o casal de idosos, na sexta-feira (28), a mulher telefonou, exigindo dinheiro, sob pena de invadir a casa deles. A mulher ainda fazia ameaças, dizendo ser traficante de drogas e que teria como fazê-los sofrer, caso não dissessem o paradeiro do filho, seu ex-namorado.

Isso gerou pânico nos idosos, que com a ajuda de parentes, solicitaram ajuda na 2ª Delegacia em Sabará. Os investigadores localizaram e capturaram a investigada. A mulher foi levada ao sistema prisional.