Ação da PM em distrito de Ouro Preto deixa moradores feridos

Moradores relatam que policiais chegaram atirando com bomba de borracha (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Uma ação do 52° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, deixou feridos na noite desse domingo (30/7). A ação, considerada por moradores como truculenta, aconteceu durante as comemorações da 2ª Copa Gigantex, um campeonato de futebol amador da região.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, imagens mostram policiais atirando e pessoas avisando sobre crianças no local. Em outro vídeo, uma mulher ferida com bala de borracha na testa afirma que uma idosa também foi ferida. “Não teve briga, não teve nada e chegaram apavorando todo mundo”.









Também presente no local, o vereador Vander Luís Ferreira, conhecido por Vander Leitoa, (Solidariedade) relata que a final do campeonato de futebol foi pacífica e que moradores do distrito comemoravam a vitória do time. Leitoa conta que no local havia familiares dos jogadores e moradores do distrito quando a Polícia Militar chegou com excesso de força, jogando bombas de gás, spray de pimenta e tiros de borracha.

“Não posso generalizar, mas alguns policiais presentes chegaram de forma truculenta, eu mesmo fui agredido com spray de pimenta e ferido com estilhaços de uma bomba. Não tinha necessidade, vejo que é uma certa discriminação da PM com o nosso distrito”.

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto vai realizar uma reunião nesta terça-feira (01/8) para averiguar os fatos e ouvir as denúncias dos moradores.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a Polícia Militar de Minas Gerais diz que foi instaurado um inquérito policial militar para apurar os fatos, conforme a legislação vigente.