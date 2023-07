Polícia prende homem envolvido com sequestro e extorsão

432

Um homem, de 50 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa relacionada a crimes de extorsão mediante sequestro e roubo, mais conhecido como “golpe do sapatinho”, em Leopoldina, na Zona da Mata, foi preso pela Polícia Civil, no último final de semana.

A operação que resultou nessa prisão foi coordenada pelo delegado Rafael Sporck da Costa e cumpriu três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. Foram apreendidos celulares e um veículo.

O suspeito possui passagens policiais por crimes de organização criminosa, receptação e furto. Além dele, outros dois homens são investigados por envolvimento nos crimes. Um deles, de 39 anos, natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, que já estava preso; e o outro, de 54, ainda foragido.

“Nosso foco é bater de frente com organizações criminosas voltadas à prática de crimes violentos. A PCMG pretende não apenas tirar de circulação os criminosos, mas também enfraquecer financeiramente todo empreendimento da organização e, para isso, nossas equipes vêm, com o apoio do Judiciário e do Ministério Público, atuando incansavelmente, visando a pacificação social”, diz o delegado regional Diêgo Candian Alves, que participou das investigações.

A preocupação, agora, segundo os delegados, é identificar e prender outros integrantes da quadrilha.