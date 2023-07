Arraial de BH: 2º fim de semana terá quadrilhas, forró e comida boa

432

Festa ainda vai contar com Vila Gastronômica, programação especial de forró e shows musicais no Palco Coreto (foto: Wander Faria / PBH / Reprodução) O Arraial de Belo Horizonte ainda não acabou. Neste fim de semana o festejo junino vai contar com apresentações das 16 quadrilhas do Grupo Especial do Concurso Municipal. Além disso, ainda terá a Vila Gastronômica, programação especial de forró e shows musicais no Palco Coreto. Toda a programação é gratuita.

No sábado (29/7), a festa começa a partir das 17h, com o show da cantora de forró Karenn Fontes, no Palco Coreto. A partir das 18h, começa o Concurso Municipal de Quadrilhas com exibições de oito agremiações do Grupo Especial. Na Vila Gastronômica, além dos tradicionais quitutes juninos, haverá a apresentação da DJ Naty, animando o local com os ritmos do Nordeste.

Além disso, no final de semana de festejo também haverá exibições de quadrilhas infantis da cidade. Os grupos mirins Balão Dourado e Sol Nascente se apresentarão, respectivamente, no sábado (29) e no domingo (30), a partir das 17h.

Concurso Municipal de Quadrilhas

As 16 quadrilhas do Grupo Especial do Concurso Municipal serão avaliadas por uma comissão junina que julgará os seguintes quesitos: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos. A apuração do Grupo Especial será realizada no dia 1° de agosto, no coreto do Parque Municipal, às 14h.





Com o saldo remanescente do montante destinado ao fomento às quadrilhas, a empresa municipal aumentou a premiação final que os grupos receberão. As agremiações melhores colocadas do Concurso Municipal no Grupo Especial serão contempladas, além dos troféus, com as seguintes premiações, de acordo com a classificação:

1° lugar – R$ 32.010,00

2° lugar - R$ 27.618,73

3° lugar - R$ 23.174,09

4° lugar - R$ 18.979,45

Vale ressaltar que as quadrilhas mobilizam diretamente mais de 3,2 mil pessoas em suas apresentações na Praça da Estação, fora as torcidas e familiares, que vêm de nove regionais da cidade para o evento, o que demonstra o caráter democrático e descentralizado da festa.

Vila Gastronômica

Quem for à Praça da Estação para o segundo final de semana de evento poderá provar os tradicionais quitutes dos bares do Mercado Central e a criatividade das receitas do Concurso Prato Junino.





Ação gastronômica pioneira para esta edição do Arraial é a parceria com o Mercado Central de Belo Horizonte. Bares do tradicional centro de compras da cidade estão com pontos de vendas de alimentos na Vila Gastronômica. Os estabelecimentos Bar da Lora, Bar Mané Doido, Lá no Mercado Café, Bom Grill e Bar Zé da Onça levaram para a Praça da Estação os aromas, os sabores e a cultura de um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade.





Como em outras edições do festejo, os alunos vencedores do 4º Concurso Prato Junino estão comercializando seus pratos a preços populares na Praça da Estação. A competição surgiu para promover a gastronomia mineira, elogiada e reconhecida em todo o mundo pela sua simplicidade, criatividade e valorização dos ingredientes regionais, além de destacar os elementos do período junino de uma forma acessível e inovadora.

Área de Lazer

Além de muita música, apresentações de quadrilhas e comida gostosa, o Arraial de Belo Horizonte está com um espaço dedicado às brincadeiras. Os visitantes podem brincar de pescaria, argola e boca de palhaço gratuitamente.

Funcionamento do Metrô





O metrô funcionará com horário especial em razão do Arraial de Belo Horizonte. A Estação Central ficará aberta para embarque até a meia-noite de domingo e segunda-feira. As demais estações operam só para desembarque a partir das 23h.