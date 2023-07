PBH abre vagas de cursos grátis de capacitação em tecnologia; saiba quais

Próximas turmas do Programa de Inclusão Digital serão iniciadas na primeira semana de agosto (foto: PBH / Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu 2,5 mil vagas para cursos gratuitos voltados para quem deseja aprimorar os conhecimentos em tecnologia ou se capacitar digitalmente para o mercado de trabalho. A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Digital e possibilita que jovens com mais de 16 anos e adultos de todas as idades utilizem a Plataforma de Educação a Distância (EAD) da PBH para ter mais oportunidades.O programa é coordenado pela Empresa de Informação do município (Prodabel).