Sindicato protesta contra fala machista de atriz sobre enfermeiras

432

De acordo com Daniela Escobar, as enfermeiras vão trabalhar maquiadas e produzidas para chamar a atenção dos médicos, buscando casamento (foto: SBT/Divulgação) A atriz Daniela Escobar foi ao podcast Papagaio Falante, apresentado pelo comediante Sérgio Malandro, nessa quinta-feira (27/7). Ao longo da conversa, Daniela comentou sobre a atuação das enfermeiras no Brasil e nos Estados Unidos, onde reside. De acordo com ela, as enfermeiras vão trabalhar maquiadas e produzidas para chamar a atenção dos médicos, buscando casamento.

Em defesa das enfermeiras, o sindicato afirma que a categoria não se enquadra “na caracterização machista da atriz” e valoriza a profissão dizendo que ela “representa a maior força de trabalho nas equipes de saúde, composta em sua maioria por mulheres que se desdobram em mais de um turno de trabalho, assumem jornadas duplas ou triplas e sofrem com a desvalorização, com a exposição aos riscos relacionados ao contato com diversas infecções”.





No post, o Sindeess ainda trata do machismo enrustido nas afirmações de Daniela. “Não aceitamos esse tipo de afirmação que apenas contribui com a opressão das mulheres dentro e fora do âmbito da saúde”, consta.





Nos comentários da publicação, os internautas também manifestaram indignação. “Gente, tem que ter uma cadeia para essa mulher e colocá-la dentro de um hospital sem recurso nenhum para ela ver que, até sem recurso e salário, a enfermagem é que salva o paciente”, disparou um.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata