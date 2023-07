Deputada se revolta com fala de atriz sobre enfermeiras: 'catar médicos'

DANIELA ESCOBAR , RESPEITE A ENFERMAGEM %u203C%uFE0F pic.twitter.com/GoS1vEcsxo %u2014 Elaine Barbosa (@elainebr_00) July 26, 2023

A deputada do Distrito Federal Dayse Amarilio (PSB) saiu em defesa das profissionais de enfermagem ao comentar a polêmica fala da atriz Daniela Escobar no podcast Papagaio Falante, do apresentador Sérgio Malandro. É o que informa, nesta quinta-feira, o blog CB. Poder do jornalA atriz disse que enfermeiras estariam trabalhando nas unidades de saúde para "catar médicos" e "achar casamento dentro do hospital".Segundo a colunista Ana Maria Campos, a deputada considerou a fala "extremamente pejorativa e absolutamente desconectada da realidade". Leia aqui o post completo Internautas também reagiram à declaração da atriz.