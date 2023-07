Homem esfaqueia casal que namorava dentro de carro: 'Falta de respeito'

432

Homem atacou casais enquanto eles namoravam em rua pouco movimentada de Ibirité, na Grande BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um homem de 27 anos foi preso, neste sábado (22/7), suspeito de esfaquear um casal, de 19 e 23, enquanto eles namoravam dentro de um carro estacionado em uma rua pouco movimentada no Bairro Bela Vista, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte.As vítimas foram atacadas em frente à casa do suspeito. Escondendo o rosto com um boné e máscara, ele abriu a porta do carro e acertou o casal com vários golpes. A mulher foi atingida na perna e seu namorado na região do tórax. Eles foram encaminhados ao hospital.Após denúncias anônimas, a Polícia Militar (PMMG) conseguiu chegar até o suspeito e descobriu outros ataques a casais na região. Aos militares, o homem confessou o crime e disse que escutava gemidos de casais, que se relacionam em uma área aberta próxima de sua casa.O suspeito disse não concordar com o que chamou de "falta de respeito". Em seu depoimento, ele assumiu ter aberto a porta do carro e agredido com golpes de faca outros dois casais, que estariam tendo relações sexuais no local, nas noites de quinta (20/7) e sexta-feira (21/7). Ele disse à polícia que não tinha a intenção de machucá-los.Com o suspeito, foram apreendidas duas facas, um facão, uma arma de impulso elétrico e a máscara usada no crime. Aos militares, ele disse ter comprado as armas para autodefesa.O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.