Motorista de aplicativo é roubada e jogada para fora do carro na Grande BH

Motorista de app é jogada de carro durante assalto (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Pres)

Uma mulher, motorista de aplicativo, passou por momentos de pânico durante um assalto na tarde deste sábado (22/7), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens se passaram por passageiros e anunciaram o roubo durante a corrida. Na fuga, os criminosos empurraram a mulher para fora do veículo.





Quando viram que a mulher foi jogada do veículo, os militares iniciaram perseguição aos suspeitos. Uma aeronave da corporação foi acionada para ajudar nas buscas. Em um dado momento, o motorista suspeito perdeu o controle da direção e bateu em um carro, estacionado na rua. Eles fugiram a pé.



Houve troca de tiros com a polícia. Um deles foi atingido por um tiro na perna e encaminhado ao hospital para atendimento e, em seguida, será conduzido à delegacia. O outro suspeito foi preso em flagrante.

À polícia, a vítima, de 41 anos, contou ter iniciado a corrida com os dois suspeitos no Bairro Morada Nova com destino ao Bairro Novo Progresso. Quando chegaram à BR-040, na altura do centro de apoio do TRE, a dupla anunciou o assalto com uma réplica de arma apontada para a cintura da mulher.Eles, então, mandaram ela sair do veículo, momento em que a vítima foi agredida e empurrada para fora do próprio carro no meio da rodovia movimentada. Uma viatura da Polícia Militar (PMMG) passava pela via no momento da agressão e começou a seguir o carro.