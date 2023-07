Caminhão capota e cai de barranco no interior de Minas

432

Bombeiros resgatam vítima presa às ferragens após caminhão cair de barranco no interior de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um caminhão caiu de um barranco às margens da MG-232, na altura do km 2, no entroncamento entre Conceição do Mato Dentro e Morro do Pilar, Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu na noite deste sábado (22/7).Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo capotou e caiu de uma altura de cerca de 10 metros, em um local de difícil acesso, no Morro da Lapinha. Uma vítima, de 30 anos, ficou com as pernas presas às ferragens no acidente e foi socorrida pela equipe dos bombeiros.

O acidente provocou vazamento de combustível, mas a situação foi controlada pela corporação. A Polícia Militar (PMMG) também foi acionada para dar apoio na ocorrência.



As causas do acidente não foram divulgadas.