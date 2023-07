Batida entre carro e caminhão mata motorista em rodovia no Sul de Minas

432

Onix ficou inteiramente destruído depois de bater de frente com caminhão (foto: PMRv)

Um homem, L. A. N., de 36 anos, morreu em um acidente no fim da noite de terça-feira (18/7), no quilômetro 76 da rodovia MGC 460, próximo a São Lourenço, no Sul de Minas. Ele bateu o carro que dirigia, um Ônix, contra um caminhão trator, que era conduzido por R. E. R. R., de 42 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Onix teria invadido a contramão da rodovia, chocando-se frontalmente com o caminhão.

O caminhão tracionava um reboque, que continha vários botijões de gás, mas a carga não chegou a ser atingida. O motorista não sofreu ferimentos. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de São Lourenço.