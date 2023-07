Motorista morre em acidente com caminhão no Sul de Minas

432

Caminhão carregado de café tombou na MGC-491, em Alfenas, no Sul de Minas (foto: CBMMG)

Um idoso, de 72 anos, morreu em um acidente de caminhão na noite dessa quinta-feira (13/7), na rodovia estadual MGC-491, em Alfenas, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão, que transportava café, tombou na altura do km 174, próximo ao trevo que dá acesso ao bairro Pinheirinho. A carga ficou espalhada no canteiro da pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do motorista, que ficou preso às ferragens.

Foi necessário o uso de um guincho para fazer o destombamento do caminhão e possibilitar a retirada do corpo do condutor de dentro da cabine do veículo.

A Polícia Militar esteve no local e trabalhou na ocorrência.

Depois dos trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML). A dinâmica do acidente não foi divulgada.