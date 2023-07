Juiz de Fora começa a colocar microchips em cães e gatos; veja como agendar

A aplicação ocorre no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para ter acesso ao serviço, o responsável pelo animal deve fazer o agendamento no site da prefeitura

“Além de promover o cuidado, o registro de animais através dos microchips garantem mais segurança, pois evita o abandono e promove a responsabilização dos tutores”, explicou o gerente do Canil Municipal, Átila de Jesus.

Estado de Minas trouxe que nos últimos dois meses de 2022, Essa medida é uma ação do Estado em decorrência do registro de ataques de cães a moradores da cidade. O jornaltrouxe que nos últimos dois meses de 2022, sete pessoas foram atacadas por cachorros em Juiz de Fora . Em um dos casos, uma idosa, de 74 anos, morreu.

Diante desses casos, o Ministério Público chegou a recomendar a implantação dos microchips nos animais, como forma de descobrir quem são os donos que abandonam os cachorros e gatos na rua.

Com a doação dos microchips, a Prefeitura de Juiz de Fora seguirá a recomendação do MP. Na parceria firmada com o Governo de Minas, a PJF entrega como contrapartida a castração dos animais que recebem o microchip.