Arraial de BH terá shows, aula de forró e feira gastronômica

A festa acontece durante três fins de semana, na Praça da Estação (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) Com a promessa de ser o melhor da história, o Arraial de Belo Horizonte começa na sexta-feira (21/7). Durante três finais de semana, a Praça da Estação será palco para shows de artistas de renome nacional, como Gustavo Mioto e a banda Barões da Pisadinha, além do tradicional concurso de quadrilhas juninas. A festa, gratuita, custará cerca de R$ 4 milhões aos cofres públicos.









Em todos os domingos do evento, haverá aulas de forró para o público, com a presença de trios, coletivos, DJ’s e dançarinos do tradicional ritmo nordestino. “Precisamos dessa identidade de Belo Horizonte de uma cidade feliz. Vai ficar marcado. Esse é o segundo evento mais importante, em termos de festa popular, atrás só do Carnaval”, disse o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (10/7).

O chefe do executivo municipal faz, ainda, um apelo para descentralizar a festa nos próximos anos. “Precisamos levar isso para o Barreiro, Venda Nova”, demanda. A expectativa da prefeitura é receber cerca de 30 mil pessoas por dia.

Prefeito de BH, Fuad Noman, em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (10/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)





Além das apresentações musicais, o Arraial de BH ressalta a culinária mineira em uma Vila Gastronômica, com mesas, cadeiras e decoração especial para receber o público.