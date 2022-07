Arraial de Belo Horizonte: fotos do primeiro dia do evento

Arraial de Belo Horizonte: fotos do 1º dia do evento (29/7) (foto: Túlio Santos/EM D.A Press)

O primeiro dia do Arraial de Belo Horizonte agitou a capital mineira na noite desta sexta-feira (29/7). O público lotou as arquibancadas instaladas na Praça da Estação, no Centro, e curtiu os desfiles do Grupo de Acesso do Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas.





O evento começou às 18h, porém as apresentações de Jiló com Mel, Pindura Saia, Arraial do Tadeu, Sem Nome e Brejo Grande ocorreram entre 20h e 22h20. Os belo-horizontinos ainda acompanharam shows dos cantores Sérgio Saraiva e Raquel Lídia.



A reportagem do Estado de Minas acompanhou o primeiro dia do Arraial de BH. Se as arquibancadas estavam cheias, a praça de alimentação, onde eram vendidas bebidas e comidas típicas, tinha movimentação tranquila. Não havia filas nos caixas.





Ver galeria . 17 Fotos Arraial de Belo Horizonte: veja fotos do evento nesta sexta-feira (29) (foto: Túlio Santos/EM D.A Preess )





Programação





A programação do Arraial de Belo Horizonte prevê atrações neste sábado (30) e no domingo (31), além dos dias 6, 7, 13 e 14 de agosto.



A expectativa da prefeitura é que 140 mil pessoas marquem presença e ajudem, por meio do consumo, na recuperação do investimento de R$ 3,2 milhões.





Confira o calendário completo:





Sexta-feira, 29/7





Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas - Grupo de Acesso





18h: Abertura do evento

20h: Quadrilha Jiló com Mel

20h35: Quadrilha Pindura Saia

21h10: Quadrilha Arraial do Tadeu

21h45: Quadrilha Sem Nome

22h20: Quadrilha Brejo Grande





Show





19h: Sérgio Saraiva (*tablado)

23h00: Raquel Lídia

00h30: Encerramento do show

01h: Encerramento do evento





Sábado, 30/7





Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas - Grupo de Acesso





14h: Abertura do evento

17h30: Quadrilha Sangê de Minas

18h05: Quadrilha me Larga Cumade

18h40: Quadrilha Fulô de Larangeira

19h15: Quadrilha Fogo na Perna

19h50: Quadrilha Paixão Junina

20h25: Quadrilha Flor de Chita

21h00: Quadrilha São João de Minas

21h35: Quadrilha Nega Biruta

22h10: Quadrilha Sol Nascente

22h45: Quadrilha Arrasta Pé Mineiro





Show





23h30: Leandro & Romário

00h30: Encerramento do Show

01h00: Encerramento do Evento





Domingo, 31/7





Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas - Grupo de Acesso





14h: Abertura do Evento

16h30: Quadrilha Pé Roxo

17h05: Quadrilha Pé na Brasa

17h40: Quadrilha Bela Flor

18h15: Quadrilha Vaca Loka

18h50: Quadrilha Explosão Junina

19h25: Quadrilha Renascer Junino

20h: Quadrilha Luar do Sertão

20h35: Quadrilha Casa do Chapéu

21h10: Quadrilha Pé Rachado





Show





22h: Lauana Prado

23h30: Encerramento do Show

00h: Encerramento do Evento





Sábado, 6/8





Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas





13h: Abertura do Evento

14h30: Quadrilha Ali de Mineiro

15h: Quadrilha Bambuzar

15h30: Quadrilha Buscapé

16h: Quadrilha Pé de Moleque

16h30: Quadrilha Maluca

17h: Quadrilha Poeirinha

17h30: Quadrilha Santa Terezinha

18h: Quadrilha Pequizá

18h30 às 18h50: Quadrilha Infantil





Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas - Grupo Especial





19h: Quadrilha Formigueiro Quente

19h40: Quadrilha Arriba Saia

20h20: Quadrilha São Mateus

21h: Quadrilha Balancê

21h40: Quadrilha Forró de Minas

22h20: Quadrilha Fogo de Palha

23h: Quadrilha São Gererê





Show





23h30: Léo Magalhães

01h10: Encerramento do Show

01h30: Encerramento do Evento





Domingo, 7/8





Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas





13h: Abertura do Evento

14h: Quadrilha Perecolândia

14h30: Quadrilha Xeque Matte

15h: Quadrilha Arrasta Pé De Santo Antônio

15h30: Quadrilha Xuva De Prata

16h: Quadrilha Pé Quente

16h30: Quadrilha Fala Uai

17hh às 17h30: Fechamento Estadual

17h às 17h20: Quadrilha Infantil





Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas - Grupo Especial





17h40: Quadrilha Nova Geração

18h20: Quadrilha Trem D' Minas

19h: Quadrilha Chic Chic

19h40: Quadrilha Pé de Serra

20h20: Quadrilha Milho Verde

21h: Quadrilha Feijão Queimado

21h40: Quadrilha Pipoca Doce





Show





22h30: Rionegro & Solimões

00h: Encerramento do Show

00h30: Encerramento do Evento





Sábado, 13/8





Show





Nathan Santos (horário a confirmar)





Domingo, 14/8





Show





22h: Especial Sesc Minas ao Luar