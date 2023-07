Forno a gás explode, arremessa jovem e destrói apartamento em BH

432

Entrada do edifício onde ocorreu a explosão ficou coberta pelos estilhaços das janelas (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

A explosão ocorreu no sexto andar. Vizinhos cortaram o gás preventivamente (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

A explosão do gás concentrado no interior de um forno arremessou um jovem contra a parede da cozinha e causou destruição parcial do apartamento em um edifício no Bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte, por volta das 22h de sábado (07/07).O bolsão de gás acumulado no forno explodiu sem incendiar a residência, mas a onda de choque foi tão poderosa que, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), arremessou o jovem que estava manuseando o aparelho. A identidade da vítima não foi informada, mas segundo os bombeiros, teria idade superior a 25 anos.O jovem foi levado por vizinhos para atendimento médico em um hospital particular, sem ferimentos visíveis, de acordo com relatos dos moradores do local. Outras cinco pessoas também sofreram ferimentos leves e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).A energia liberada pela explosão foi tão intensa que danificou vários cômodos, conforme informado pelo CBMMG. "A cozinha sofreu um impacto destrutivo significativo. A onda de choque se dissipou por todo o apartamento, afetando também o banheiro, onde o rebaixamento de gesso do teto foi destruído. Uma porta de vidro estourou para fora da residência, e os estilhaços caíram na área comum do condomínio. Outros dois quartos (solteiro e casal) também tiveram suas janelas afetadas."O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado após os vizinhos ouvirem uma explosão que estilhaçou os vidros do sexto andar do prédio e viram fumaça. Devido ao vazamento contínuo de gás mesmo após a explosão, foi necessário interromper o fornecimento de gás no condomínio.A Defesa Civil e a Polícia Civil de Minas Gerais foram acionadas para realizar as perícias técnicas no local.