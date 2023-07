Acidente entre carro e moto mata motociclista em estrada de terra

432

A Polícia Militar de Paula Cândido foi acionada e ficou responsável pelas providências de trânsito e segurança da estrada (foto: CBMMG)

Um motociclista, de 31 anos, morreu em um acidente entre carro e moto na tarde desse domingo (9/7), no distrito de Airões, vinculado ao município Paula Cândido, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi em uma estrada de terra que liga Airões ao bairro Nova Viçosa.

O motociclista foi encontrado caído ao solo inconsciente e politraumatizado. Os militares iniciaram o atendimento à vítima, até a chegada da Unidade de Suporte Avançado do Samu de Viçosa.

Mesmo com o atendimento médico, o homem morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Militar de Paula Cândido foi acionada e ficou responsável pelas providências de trânsito e segurança da estrada.

Não foi informado se alguém que estava no carro ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi divulgada.