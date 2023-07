Caminhão-tanque tomba e despeja combustível interrompendo a BR-120

432

Bombeiros precisaram remover o combustível despejado na BR-120, que ficou bloqueada (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Um caminhão-tanque perdeu o controle ao descer a região da Serra do Canta Galo e tombou na altura do KM 596 da BR-120, em Ponte Nova, na Zona da Mata, liberando grande quantidade de combUstível e inteditando a pista, na noite de sábado (07/07).De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente se deum em um segmento sinuoso de forte descida, próximo ao limite dos municípios de Ponte Nova e Teixeiras."O veículo que seguia sentido Ponte Nova à Viçosa, descia a Serra do Canta Galo quando teve o controle da direção perdido e tombou para fora da pista. Com o sinistro, seu tanque de combustível foi danificado, liberando grande quantidade de combustível na via", informou o CBMMG.Em função do alto risco de incêndio no local e pelo perigo de derrapagem, foi necessária a interdição total da rodovia por cerca de uma hora para atuação das equipes dos bombeiros."Os militares realizaram a contenção do vazamento, eliminando o riscos de incêndio e derrapagem, liberando a via logo na sequência. O condutor do caminhão, homem de 27 anos, foi socorrido e conduzido, desorientado, com ferimentos leves, ao hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova, por uma equipe do SAMU, que prestou apoio", informaram os militares.