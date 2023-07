Pista da Av. Nossa Senhora do Carmo está interditada na altura do Belvedere

432

Intervenções em barranco bloqueiam uma pista da Avenida Nossa Senhora do Carmo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Trecho interditado de uma das três pistas para corte de árvores (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A faixa da direita da BR-356, popularmente chamada de Avenida Nossa Senhora do Carmo por ser continuação da rodovia, foi interditada neste domingo (08/07), na altura do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para o corte de árvores que antecede obras no barranco.O bloqueio começou às 7h, segundo os agentes de trânsito do Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) que controlam o tráfego no local. A previsão é de encerramento dos trabalhos às 17h, com reabertura da faixa fechada.A pista bloqueada fica no sentido Centro e o segmento da intervenção começa sob a placa de publicidade da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que saúda visitantes e termina a poucos metros do radar de controle de velocidade, um trecho de pouco mais de 300 metros.Dois caminhões, um deles munk, são utilizados para carregar as árvores cortadas, a maioria eucaliptos. A encosta está sendo limpa para que depois possam ocorrer obras de reforço do barranco. O local é um dos pontos que, com as fortes chuvas do início do ano, vinha se desagregando e desabando rochas.