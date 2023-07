Duas pessoas ficam feridas em queda de helicóptero na Serra do Cipó

432

Aeronave ficou destruída em acidente na Serra do Cipó (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Duas pessoas ficaram feridas após um helicóptero cair dentro do Parque Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais. As idades das vítimas não foram informadas.





Testemunhas contaram aos militares que a aeronave encostou as hélices no chão, resultando no acidente. Não foi esclarecido se o helicóptero fazia o procedimento de aterrissagem ou decolagem.





A perícia da Polícia Civil foi acionada. O local ficou isolado para os trabalhos dos militares. Não houve vazamento de combustível.