Filhote de gato é resgatado em tubulação de condomínio em Uberaba

Gato foi resgatado sem ferimentos e adotado por uma moradora do condomínio (foto: CBMMG/Divulgação)



Moradores de um condomínio em Uberaba, no Triângulo Mineiro, acionaram o Corpo de Bombeiros na noite dessa última sexta-feira (7/7) para o resgate de um gato que ficou preso no encanamento do prédio.









Com a autorização do síndico, os bombeiros usaram uma serra sabre para cortar o tubo e resgatar o gato, que não apresentava ferimento e foi entregue a uma moradora do condomínio.