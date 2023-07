Cães resgatados na BR-040 poderão ser adotados em BH

432

Feira de adoção de cães acontece no dia 15 deste mês (foto: Divulgação) Cerca de 50 cães resgatados pela concessionária Via-040, que administra o trecho da rodovia que Brasília (DF) à Juiz de Fora (MG) poderão ser adotados em uma feira em Belo Horizonte. A ação, realizada pelo Grupo Amor Pets, a Universidade Estácio BH e a Via 040, acontece no dia 15 de julho, às 10h, no campus Prado da instituição.

“Importante frisar que o adotante assina um contrato no qual se torna o tutor legal e assume todas as responsabilidades referentes à guarda, preservação da saúde e integridade do animal, o que inclui submetê-lo aos cuidados médicos veterinários sempre que necessário”, explica o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Estácio BH, o Professor Dr. Frederico Crepaldi.

Quem quiser participar pode realizar o cadastro de pré-adoção pelo Instagram do curso, @medvet.estacioprado, identificando o animalzinho de interesse apresentado no feed, para buscá-lo no dia da feira.