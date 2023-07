Pai dança com filhas gêmeas em apresentação de balé e vídeo viraliza

432

Um vídeo que mostra um pai dançando e ajudando as filhas gêmeas durante uma apresentação de balé em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais.





O pai é o historiador Julio Romaniuk, de 45 anos, e no registro, postado no domingo (2) pela mãe das meninas, Renata, é possível ver que as gêmeas Maya e Maria Flor, de apenas 3 anos, iniciam a apresentação. Mas uma delas se mostrou tímida e não queria continuar a dança.

Então o pai surge no palco e começa a fazer os passos para que ela o seguisse. Assim, a menina fica mais tranquila e começa a dançar com ele.

A atitude de Julio chamou a atenção nas redes sociais e o registro foi compartilhado dezenas de vezes.

"Tio Júlio entra e dança com as meninas!!!! E o que ele fez?? Dançou corajosamente e deram show.... Obrigada família por tudo!!!!", comentou a professora de balé das crianças, Carina Telles, no Instagram.

"Arrasou! Que mais homens tenham coragem e sejam participativos assim", disse outra seguidora. "Que lindo. Que pai sensacional", comentou outra.

De acordo com Renata, Maya e Maria Flor fazem aulas de dança desde que tinham 1 ano e 8 meses e essa foi a segunda vez que se apresentaram para um público grande.

"Ao ver tantas pessoas lá, Maya ficou acanhada e disse que não ia dançar. Meu coração de mãe ficou apertado porque Maria Flor estava toda empolgada. Fiquei mega feliz pela atitude desse pai que é literalmente presente na vida das nossas pequenas. Obrigada por tudo, Júlio!", completou na legenda.