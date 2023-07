Carro bate no meio-fio e capota em avenida de BH

432





Não houve ferimentos no local do acidente e o fluxo de veículos está sendo deslocado na outra metade da via (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um carro bateu no meio-fio e capotou na Avenida do Contorno, altura do número 7.320, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (4/7).





Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros (CBMMG) estão auxiliando na remoção do carro da Avenida do Contorno.





Matéria em atualização