Polícia procura mulher que feriu os testículos do marido com as unhas

A suspeita está sendo procurada pela Polícia de Serra do Salitre (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia de Serra do Salitre, na Região do Alto Paranaíba, procura uma mulher, de 45 anos, que causou graves ferimentos nos testículos do marido, de 48 anos. A agressão ocorreu na fazenda em que o casal mora, na noite de sábado (1/7). A vítima precisou ser transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas.