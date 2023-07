Começa julgamento de homem que matou amigo a facadas durante briga em BH

432

Julgamento do homem acusado de matar amigo durante confusão começou na manhã desta terça-feira (4/7), em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Começou na manhã desta terça-feira (4/7) o julgamento de Miguel Gabriel Lessa da Silva, acusado de matar a facadas o amigo Wellington Cavalcante de Oliveira. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 2021, no Bairro Tupi A, na Região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no dia do crime, Miguel e Wellington estavam com um grupo de pessoas em uma confraternizando em via pública, momento em que um motociclista passou por todos em alta velocidade, gerando uma discussão entre os presentes.

Dessa forma, a esposa da vítima pediu para que o marido levasse o filho do local, momento em que o acusado discordou e iniciou a discussão.

Para tentar afastar Miguel da esposa, Wellington entrou na discussão. Ele chegou a levar um soco do amigo e caiu desacordado ao chão.

Não satisfeito, Miguel foi para casa, pegou uma faca, voltou ao local e desferiu diversos golpes de faca em Wellington.

Na época, Wellington chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento. Ele foi atingido na clavícula e no abdome.

O Ministério Público sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em simples discussão havida entre o denunciado e a vítima, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela foi surpreendida com os golpes do acusado, logo depois de ficar desacordado devido às agressões.