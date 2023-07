Homem chamado de macaco faz denúncia e acaba preso por não pagar pensão

432

Prisões foram feitas pela Polícia Civil durante a 49ª Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros na madrugada desta segunda-feira (3/7) (foto: PCMG/Divulgação) Um episódio de injúria racial terminou não apenas com a prisão do suspeito, mas também da vítima, na madrugada desta segunda-feira (3/7) durante a 49ª Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), no Norte de Minas Gerais. Isso porque, ao atender a ocorrência, a Polícia Civil acabou descobrindo que rapaz alvo dos insultos tinha um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.



Em seguida, o homem teria chamado o trabalhador que o atendia de "macaco", "preto" e "crioulo". Testemunhas no local confirmaram essa versão à polícia. Vale dizer que as agressões nesta segunda-feira acontecem no Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial.

Ainda de acordo com as autoridades, o irmão do suspeito, de 27 anos, tentou impedir a prisão e também acabou detido por desacato ao hostilizar a equipe policial. Porém, na delegacia, o rapaz assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

O suspeito de injúria racial, por outro lado, terminou autuado por esse crime e resistência à prisão, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde permanecia à disposição da Justiça até o fechamento desta publicação.